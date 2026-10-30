Cientos de campechanos y turistas recorren los altares del Día de Muertos en el Centro Histórico

Cientos de campechanos acudieron a la exhibición de altares tradicionales, instalados en el marco de las celebraciones del Día de Muertos que se efectúan durante los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre.

Noticia Destacada Miles de campechanos abarrotan el Centro Histórico en el Paseo de las Luces 2026

Desde turistas nacionales y extranjeros hasta ciudadanía en general se congregaron en los estands ubicados en la Plaza de la República y el Parque Principal, a lo largo de la calle 8 del Centro Histórico.

Asimismo, comerciantes locales aprovecharon la gran afluencia de visitantes para impulsar la vendimia regional, integrándose a esta fiesta colorida en honor a los fieles difuntos.

Por su parte, numerosas asistentes aprovecharon el evento para lucir atuendos de catrinas o vistosos maquillajes faciales, sumándose con entusiasmo a esta tradicional muestra cultural.

JGH