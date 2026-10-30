Alcaldía de Campeche suspenderá labores el 2 de noviembre por Día de Muertos; ¿qué oficinas estarán abiertas?

Los ciudadanos que tengan previsto realizar trámites o pagos municipales en Campeche deberán tomar sus precauciones, debido a que la Alcaldía de Campeche suspenderá las actividades en sus oficinas y cajas de cobro el próximo lunes 2 de noviembre, con motivo de las celebraciones del Día de Muertos 2026.

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A través de un aviso dirigido a la ciudadanía, el Ayuntamiento informó que durante esa jornada no habrá atención habitual en las dependencias municipales, por lo que los trámites presenciales y pagos que se realizan en sus oficinas deberán esperar hasta el siguiente día hábil.

Sin embargo, no todos los servicios quedarán suspendidos, ya que se anunciaron excepciones para quienes necesiten realizar pagos relacionados con el agua potable o acudir al área municipal de panteones.

¿Dónde se podrá pagar el agua en Campeche el 2 de noviembre?

Aunque las cajas municipales permanecerán cerradas, la Alcaldía confirmó que la caja del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC), ubicada en Plaza Galerías, continuará abierta para brindar atención a los usuarios.

De esta manera, las personas que necesiten realizar pagos o acudir a esa caja podrán hacerlo durante el lunes 2 de noviembre, sin tener que esperar a la reanudación de actividades en las demás oficinas.

No obstante, el Ayuntamiento no especificó un horario especial para esta sucursal, por lo que se recomienda consultar su disponibilidad antes de acudir.

La Alcaldía de Campeche suspenderá labores el lunes 2 de noviembre de 2026. / Especial

Área de panteones de Campeche mantendrá atención el Día de Muertos

Otra de las áreas que continuará brindando servicio será la de panteones municipales, que, de acuerdo con la información difundida por la Alcaldía de Campeche, labora todos los días del año.

Su horario de atención será de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, con acceso por la zona de cajeros automáticos de las instalaciones municipales.

Esta medida permitirá mantener disponibles los servicios administrativos relacionados con los panteones durante una de las fechas de mayor actividad en los cementerios de la capital campechana.

¿Cuándo reabrirán las oficinas de la Alcaldía de Campeche?

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La administración municipal informó que las actividades se reanudarán con normalidad el martes 3 de noviembre, cuando las oficinas y cajas retomarán sus servicios habituales.

Por ello, quienes tengan pendientes trámites administrativos o pagos municipales deberán considerar la suspensión del lunes 2 de noviembre y programar su visita para evitar contratiempos.

La suspensión coincidirá con la conmemoración de los Fieles Difuntos, fecha en la que las familias campechanas acostumbran visitar los cementerios para recordar a sus seres queridos, como parte de las tradiciones del Día de Muertos y Janal Pixán.

JGH