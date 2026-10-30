Migrante originario de Coahuila desaparece en Cancún tras ser deportado de Estados Unidos

Una familia originaria de Torreón, Coahuila, pide el apoyo urgente de la sociedad civil y de las autoridades de Quintana Roo para dar con el paradero de Jorge Ávalos Roque, un joven migrante de quien no se tiene noticia desde el pasado viernes, cuando arribó a la ciudad de Cancún tras ser deportado desde Texas por autoridades migratorias.

La señora Rosa María Roque Cervantes, madre del joven, relató que su hijo se comunicó por última vez alrededor de las 18:30 horas desde hace una semana para solicitarle ayuda económica y así poder comprar un boleto de autobús de regreso a Coahuila.

Sin embargo, al no contar con una credencial de identificación oficial ni documentos personales, se le imposibilitó cobrar los envíos de dinero o abordar el transporte.​

​El último reporte sobre la ubicación de Jorge indica que permanecía en las inmediaciones de la Central de Autobuses de Cancún. Viajaba en compañía de otro hombre originario de Torreón, quien sí contaba con sus documentos completos y logró retornar a su estado nativo. Fue a través del teléfono de este compañero que Jorge pudo hablar brevemente con su familia.

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​Según los datos recabados por la madre, su hijo se quedó en la zona del centro de Cancún junto a un grupo de jóvenes migrantes procedentes de San Luis Potosí. Desde esa noche se perdió toda comunicación con él.

Al momento de ser deportado, Jorge Ávalos Roque vestía: pantalonera de color negro, ​tenis de color negro, ​camiseta de tirantes. Debido al tiempo transcurrido y a la falta de recursos económicos para alimentos o refugio, su familia señala que es muy probable que el joven presente un aspecto desgastado o desorientado.

​La familia de Jorge en Torreón no dispone de los medios económicos para trasladarse hasta el estado de Quintana Roo a realizar la búsqueda de manera presencial. Por este motivo, apelan a la solidaridad de los habitantes de Cancún para reportar cualquier avistamiento en parques, plazas públicas aledañas a la central de autobuses, hospitales o centros de retención municipal.

Cualquier información sobre la localización de Jorge Ávalos Roque puede ser reportada a las líneas de emergencia del 911 o a las autoridades de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Quintana Roo.