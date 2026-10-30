Yucatán tendrá un fin de semana con probables chubascos y temperaturas de hasta 33 grados

Yucatán tendrá un fin de semana con temperaturas calurosas y lluvias en algunas regiones del estado, debido a la presencia de un canal de bajas presiones y al ingreso de aire marítimo tropical, condiciones que favorecerán la formación de chubascos entre el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las precipitaciones se concentrarán en distintas zonas de la entidad, mientras que las temperaturas se mantendrán elevadas durante las tardes. En la costa también se esperan rachas de viento superiores a los 30 km/h.

Para este sábado, un canal de bajas presiones sobre la península de Yucatán favorecerá la presencia de chubascos en el centro del estado.

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El ambiente será caluroso durante el día y cálido al amanecer, mientras que los vientos serán variables, con rachas mayores a 30 km/h en la zona costera.

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El domingo, el ingreso de aire marítimo tropical, en combinación con el calentamiento diurno, propiciará chubascos en el noroeste de Yucatán.

Las condiciones serán de calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer. Los vientos dominarán del este-sureste, con rachas superiores a los 30 km/h hacia la costa.

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En Mérida, se espera una temperatura mínima cercana a los 22 °C al amanecer, mientras que por la tarde el termómetro alcanzaría los 34 °C.

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En otros municipios también se prevén temperaturas elevadas durante el día. En Progreso, los valores oscilarán entre 21 y 32 °C; en Tekax, entre 22 y 33 °C, y en Tizimín, entre 22 y 32 °C.

Por su parte, Valladolid registraría una temperatura mínima de 21 °C y una máxima de 33 °C, además de posibilidad de lluvias y actividad eléctrica en algunos sectores.

Ante estas condiciones, la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy) recomendó a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y tomar precauciones ante los cambios en las condiciones meteorológicas.