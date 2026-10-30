Día de Muertos en Hopelchén: antiguo albergue se convierte en casa del terror durante la Ruta de las Leyendas

Como parte de las festividades por la cercanía de la celebración del Día de Muertos, este viernes por la tarde-noche se llevó a cabo en la ciudad de Hopelchén la denominada “Ruta de las Leyendas” y el “Albergue del Terror”, edición 2026.

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A bordo del tranvía de la ciudad, cientos de personas disfrutaron, en varios viajes, de las leyendas que los organizadores narraron desde la misma unidad en movimiento, la cual partió junto a la torre del reloj público, en el corazón de la ciudad.

El transporte turístico, al salir del centro de la ciudad, recorre la calle 21 hasta llegar a la avenida Desiderio Ortegón Cauich y continúa por gran parte de la avenida principal de la colonia San Román, hasta entroncar con la avenida Manuel Crescencio García Rejón. Toma esta última arteria hasta llegar a la calle 11, dobla hacia el Teatro de la Ciudad y llega a la esquina con la calle 28, para avanzar hasta el viejo edificio del exalbergue escolar indígena “Jacinto Paat”.

El tranvía turístico partió desde la torre del reloj público, en el centro de Hopelchén. / Por Esto!

Durante el trayecto se narran a los asistentes las diferentes leyendas existentes en la ciudad de Hopelchén.

Ya en el exalbergue se escenifica el “Albergue del Terror”. Los ocupantes del tranvía descienden e ingresan al recinto totalmente oscuro, donde aparecen diversos personajes de películas de terror. Primero son guiados por las dos áreas de baños ubicadas en el lado derecho del inmueble abandonado.

Asimismo, los paseantes son guiados posteriormente hacia las naves donde antes estaban los dormitorios para hombres y mujeres, y el recorrido concluye en la parte central del albergue, donde también aparecen varios personajes de terror.

En el inmueble abandonado se instalaron escenarios y personajes de películas de terror. / Por Esto!

Cabe mencionar que, antes de que fuera construido ese albergue en la década de los 70, en ese espacio ubicado en la esquina de las calles 15 y 28 de la colonia El Tamarindo, así como en sus inmediaciones, principalmente en el entonces campo de béisbol situado en la parte posterior, surgieron varias leyendas de antaño. Una de ellas habla de personas que se ahorcaron en esa zona y de que, con el paso del tiempo, algunos habitantes aseguran haber vivido experiencias anormales en su vida cotidiana.

Las narraciones y escenificaciones fueron del gusto del público chenero, que aplaudió a los artistas del Centro Cultural “Los Chenes”, de la ciudad de Hopelchén.

La “Ruta de las Leyendas” inició el jueves y se repitió este viernes, en un horario de 18:00 a 24:00 horas, con salidas del tranvía desde el centro de la ciudad de Hopelchén.

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Cada recorrido tuvo una duración de 45 minutos, divididos en 15 minutos de paseo y narraciones a bordo de la unidad y 30 minutos en el denominado “Albergue del Terror”.

JGH