Casi linchan a un hombre en Kanasín tras ser descubierto brincando en los techos de las casas

Un presunto ladrón terminó detenido por elementos de la Policía Municipal de Kanasín, luego de que vecinos de la colonia Santa Isabel lo acorralaron y protagonizaron momentos de tensión al intentar impedir que escapara.

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El sujeto fue sorprendido desplazándose por los techos de varias viviendas, donde intentó evadir a los habitantes del sector, quienes advirtieron su presencia y comenzaron a seguir sus movimientos.

La indignación de los vecinos aumentó conforme avanzó la situación, al grado de que algunos amenazaron con golpearlo y hacer justicia por propia mano antes de entregarlo a las autoridades. El ambiente se tornó tenso ante la posibilidad de que el hombre fuera agredido.

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Finalmente, policías municipales intervinieron y aseguraron al sospechoso, quien fue trasladado por los uniformados, mientras los habitantes del rumbo permanecieron atentos al desenlace del incidente.