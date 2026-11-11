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Casi linchan a un hombre en Kanasín tras ser descubierto brincando en los techos de las casas

Policías de Kanasín llegaron al sitio y detuvieron al sujeto, luego de que los habitantes lo acorralaron durante la persecución.

Por Redacción Por Esto!

11 de nov de 2026

1 min

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Detienen a presunto ladrón tras persecución por los techos de casas en Kanasín
Detienen a presunto ladrón tras persecución por los techos de casas en Kanasín / Especial

Un presunto ladrón terminó detenido por elementos de la Policía Municipal de Kanasín, luego de que vecinos de la colonia Santa Isabel lo acorralaron y protagonizaron momentos de tensión al intentar impedir que escapara.

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El sujeto fue sorprendido desplazándose por los techos de varias viviendas, donde intentó evadir a los habitantes del sector, quienes advirtieron su presencia y comenzaron a seguir sus movimientos.

La indignación de los vecinos aumentó conforme avanzó la situación, al grado de que algunos amenazaron con golpearlo y hacer justicia por propia mano antes de entregarlo a las autoridades. El ambiente se tornó tenso ante la posibilidad de que el hombre fuera agredido.

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Finalmente, policías municipales intervinieron y aseguraron al sospechoso, quien fue trasladado por los uniformados, mientras los habitantes del rumbo permanecieron atentos al desenlace del incidente.

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