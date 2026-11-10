‘La Granja VIP’: Este fue el ganador del Duelo de Nominación de la semana 10

Durante este 10 de noviembre tuvo lugar el Duelo de Nominación en ‘La Granja VIP’, esta competencia permite al ganador estar una semana más dentro de la competencia y el perdedor volverse el segundo nominado de la semana 10. Los dos competidores que se enfrentaron fueron Kevyn “Bicolor” Contreras y Rafael Mercadante.

Manelyk González, en su papel de capataz, ejerció su poder para enviar directamente al duelo a Mercadante; mientras que la audiencia del programa fue la encargada de elegir mediante sus votos a Contreras para encarar la prueba de salvación de esta manera ambos competidores se enfrentaron para obtener su salvación.

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¿Quién ganó el Duelo de Nominación en ‘La Granja VIP’?

Ambos competidores se midieron en un circuito que exigió el máximo de sus capacidades físicas y mentales. Tras un reñido inicio, Mercadante logró tomar la delantera definitiva, ganando el derecho de salir de la zona de peligro y asegurar su estancia una semana más en la competencia.

Con este resultado, Kevyn “Bicolor” Contreras pasa directamente a la placa de riesgo, volviéndose el segundo nominado de la semana 10 del reality show quedando detrás de la actriz Ivonne Montero. Ambos participantes quedan ahora a merced del voto del público, enfrentando la posibilidad real de convertirse en el próximo eliminado.

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