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Yucatán / Sucesos

Cateo en Espita deja cuatro detenidos; aseguran presuntas drogas y dinero en efectivo

Cuatro personas quedan detenidas durante una diligencia realizada en la madrugada de este martes en Espita.

Por Redacción Por Esto!

10 de nov de 2026

1 min

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Operativo en la colonia Cáncaba de Espita termina con cuatro personas detenidas
Operativo en la colonia Cáncaba de Espita termina con cuatro personas detenidas / Especial

Un cateo en la colonia Cáncaba, en Espita, dejó cuatro personas detenidas, entre ellas un hombre identificado con el alias de “Renzo”, además del aseguramiento de presuntas sustancias ilícitas y dinero en efectivo.

El operativo se realizó durante la madrugada de este martes en un predio ubicado sobre la calle 32, con la participación de corporaciones estatales, federales y municipales.

El presunto agresor se esconde en una casa, donde impiden que fuera detenido por los policías

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La movilización reunió a elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), mediante los grupos GIT y K-9, la Fiscalía General del Estado con sede en Tizimín y la Policía Municipal de Espita.

Como resultado de la diligencia, las autoridades aseguraron el inmueble intervenido, diversas sustancias con características de narcóticos y dinero en efectivo.

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Los indicios quedaron bajo resguardo de las instancias competentes para las investigaciones correspondientes.

Las cuatro personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades, que continuarían con las indagatorias para determinar su posible responsabilidad en los hechos.

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