Cateo en Espita deja cuatro detenidos; aseguran presuntas drogas y dinero en efectivo

Un cateo en la colonia Cáncaba, en Espita, dejó cuatro personas detenidas, entre ellas un hombre identificado con el alias de “Renzo”, además del aseguramiento de presuntas sustancias ilícitas y dinero en efectivo.

El operativo se realizó durante la madrugada de este martes en un predio ubicado sobre la calle 32, con la participación de corporaciones estatales, federales y municipales.

Noticia Destacada Hombre ingresa a una casa y amenaza a niñas con un arma blanca en Kanasín

La movilización reunió a elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), mediante los grupos GIT y K-9, la Fiscalía General del Estado con sede en Tizimín y la Policía Municipal de Espita.

Como resultado de la diligencia, las autoridades aseguraron el inmueble intervenido, diversas sustancias con características de narcóticos y dinero en efectivo.

Noticia Destacada Marina localiza a cuatro extranjeros sin acreditar estancia legal en Yucatán

Los indicios quedaron bajo resguardo de las instancias competentes para las investigaciones correspondientes.

Las cuatro personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades, que continuarían con las indagatorias para determinar su posible responsabilidad en los hechos.