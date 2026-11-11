Comisario ejidal de Kinchil termina en la comandancia tras disputa por renta de antena

Una disputa por el dinero de la renta de una antena terminó en una riña y con el comisario ejidal de Kinchil, Antonio Borges Chi, conocido como “Chico Borges”, detenido por elementos de la Policía Municipal.

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El altercado se registró en las inmediaciones de la Casa Agraria, donde un hombre apodado “Don Burrita” y su esposa, doña Blanca, presuntamente encararon al representante ejidal para reclamarle por el destino de los recursos obtenidos del arrendamiento de una antena.

Los reclamos derivaron en una discusión que fue subiendo de intensidad hasta llegar a los golpes.

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Ante la confrontación, agentes municipales acudieron al lugar e intervinieron para controlar la situación, además de detener a los involucrados.

El comisario ejidal y las demás personas relacionadas con el enfrentamiento terminaron en la comandancia municipal, donde quedaron bajo resguardo policial.