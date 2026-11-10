Activan Alerta Amber por adolescente de 17 años desaparecida en Kanasín, Yucatán

La Fiscalía General del Estado de Yucatán emitió la Alerta Amber número AAYUC178/2026 para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la búsqueda y localización de la menor Daira Geraldine Chan García, de 17 años de edad, de quien se desconoce su paradero desde el pasado viernes 6 de noviembre de 2026.

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De acuerdo con el reporte oficial, la adolescente fue vista por última vez en la colonia Centro del municipio de Kanasín, Yucatán. Ante la falta de información sobre su ubicación, las autoridades consideran que su integridad física podría encontrarse en riesgo, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito.

Daira Geraldine mide aproximadamente 1.56 metros de estatura, pesa cerca de 50 kilogramos y tiene el cabello lacio, de largo regular debajo de los hombros, de color negro con el borde frontal y posterior teñido de rojo. Sus ojos son de color café oscuro y como seña particular presenta hoyuelos en ambas mejillas.

La Fiscalía dispuso las líneas 800 00 26 23 7 y 9999 30 32 88 para aportar reportes. / Especial

Al momento de su desaparición, vestía una playera de manga corta color gris con la imagen de "Micky Mouse" al frente, mallón color café y chanclas negras con manchas blancas en el empeine.

La FGE puso a disposición los números telefónicos 800 00 26 23 7, 9999 30 32 88 (directo) y 9999 30 32 50 extensión 41164 para recabar cualquier información certera que ayude a dar con su paradero.

JGH