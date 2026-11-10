Rescatan a adulto mayor que cayó en un pozo de 20 metros de profundidad en Izamal

Un adulto mayor fue rescatado por cuerpos de emergencia luego de caer en un pozo de aproximadamente 20 metros de profundidad, ubicado en el patio de su vivienda, en la colonia San Francisco de Izamal.

El accidente movilizó a elementos de la Policía Municipal de Izamal, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el cuerpo de Bomberos de Yucatán, luego de que sus familiares reportaron la emergencia y solicitaron apoyo para auxiliarlo.

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Ante la situación, las corporaciones desplegaron un operativo especializado para sacar al hombre del pozo.

Como parte de las maniobras, los bomberos realizaron una evaluación del perímetro e instalaron equipos de seguridad para reducir los riesgos durante las labores de extracción.

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La profundidad del pozo, de aproximadamente 20 metros, requirió una intervención coordinada entre las corporaciones, que trabajaron para proteger tanto al adulto mayor como al personal que participó en el rescate.

Una vez que lograron sacarlo, el hombre recibió atención médica oportuna. La intervención de los cuerpos de emergencia permitió atender el accidente registrado en una vivienda de la colonia San Francisco, en Izamal.