Dan 20 años de prisión a hombre por abusar de una menor en Chicxulub Puerto

Un sujeto identificado como Ricardo Edilberto P.L. fue declarado culpable del delito de abuso sexual agravado cometido en contra de una menor de edad en Chicxulub Puerto, por lo que fue sentenciado a cumplir una condena de 20 años de prisión tras someterse a un procedimiento de juicio abreviado ante la Juez del Primer Distrito, con sede en Progreso.

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De acuerdo con los datos asentados en la causa penal 98/2025 e investigados por la Fiscalía General del Estado, los hechos ocurrieron la tarde del 21 de octubre del 2025, cuando el hoy sentenciado aprovechó la confianza depositada en él para trasladar a la víctima a una zona de playa ubicada en la mencionada comisaría progreseña.

En el sitio, el agresor sometió a la menor bajo amenazas para realizarle tocamientos lascivos. Una vez que la víctima fue regresada a su domicilio, relató lo sucedido a su madre, quien acudió de inmediato ante las autoridades ministeriales para interponer la denuncia correspondiente que derivó en la detención y proceso del implicado.

Debido a la contundencia de los elementos probatorios presentados por la representación social, la autoridad judicial emitió el fallo condenatorio. Además de la pena privativa de la libertad, Ricardo Edilberto P.L. fue sancionado al pago de 1,000 días de multa, equivalentes a un monto de 113,140 pesos.

Durante la conclusión de la diligencia, las partes involucradas acordaron dispensar la audiencia de lectura y explicación de la sentencia, por lo que las sanciones impuestas al agresor quedaron firmes.