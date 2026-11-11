Clima en Quintana Roo: Prevén lluvias fuertes, calor y bancos de niebla este 11 de noviembre

Quintana Roo tendrá este miércoles 11 de noviembre condiciones de cielo parcialmente nublado, con incremento de nubosidad, lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica, debido a un canal de baja presión sobre el suroeste del mar Caribe y al ingreso de humedad hacia la Península de Yucatán.

De acuerdo con el boletín meteorológico de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc), se pronostican intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros en algunas zonas del estado, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles encharcamientos y condiciones adversas durante las precipitaciones.

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A pesar de las lluvias, prevalecerá un ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas de entre 28 y 38 grados Celsius. En Cancún se espera una máxima de 33 a 35 grados, con sensación térmica de hasta 38 grados; mientras que en Isla Mujeres podrían alcanzarse entre 36 y 38 grados, con sensación térmica de 41 grados.

En otros municipios, las temperaturas máximas oscilarán entre 30 y 37 grados. Lázaro Cárdenas podría registrar hasta 37 grados, Felipe Carrillo Puerto hasta 36 y Playa del Carmen entre 32 y 34 grados Celsius.

En cuanto al viento, se esperan corrientes del noreste y este de entre 15 y 27 kilómetros por hora, con rachas más fuertes, principalmente en las zonas costeras.

Por otra parte, Protección Civil alertó sobre la presencia de bancos de niebla en distintas zonas de Quintana Roo durante las primeras horas de este miércoles, los cuales podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y áreas urbanas, por lo que pidió a los conductores manejar con precaución.

Las condiciones meteorológicas se mantendrán durante las próximas horas y hasta las 6:00 de la mañana del jueves 12 de noviembre, de acuerdo con el periodo de validez del pronóstico.