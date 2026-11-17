Una carambola entre tres vehículos sorprendió a automovilistas la mañana de este martes en el puente de Sian Ka'an, ubicado sobre la carretera Mérida-Tetiz, en las inmediaciones de Ciudad Caucel.

Entre las unidades involucradas se identificó una vagoneta del servicio de transporte de pasajeros procedente de Hunucmá, aunque hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre los otros vehículos participantes.

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El percance comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios compartieron fotografías de los automotores involucrados y alertaron sobre el accidente en esta vía.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado si hubo personas lesionadas ni han establecido qué provocó el choque. Tampoco se ha informado sobre las posibles afectaciones a la circulación.