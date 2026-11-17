Una aparatosa escena se registró este martes en el Anillo Periférico de Mérida, luego de que la caja de un tráiler que transportaba varias toneladas de chatarra terminara volcada durante una maniobra de retorno. El accidente dejó únicamente daños materiales y al operador sin lesiones.

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De acuerdo con los primeros datos, el percance ocurrió cuando el conductor de la pesada unidad intentaba incorporarse del carril interior hacia el exterior, momento en que presuntamente el peso de la carga provocó que perdiera el control y la caja terminara sobre su costado derecho.

A pesar de lo aparatoso del accidente, la cabina del tractocamión permaneció en posición normal, por lo que el conductor resultó ileso y no fue necesario trasladarlo a un hospital.

El conductor resultó ileso y no necesitó atención hospitalaria. / Especial

El incidente generó la movilización de elementos de la Policía Estatal, quienes acudieron para tomar conocimiento de los hechos, acordonar el área y coordinar las maniobras para retirar la unidad siniestrada.

Para las labores de recuperación fue necesaria la intervención de grúas de gran tonelaje, conocidas como Goliat, debido al peso de la caja y el material que transportaba.

El percance generó precaución entre los automovilistas que circulaban por este tramo del periférico, mientras se realizaban las maniobras para retirar la unidad.

JGH