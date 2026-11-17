Habitantes de la comunidad de Francisco I. Madero retuvieron este martes 17 de noviembre al encargado de Obras Públicas, en protesta por el incumplimiento de acuerdos relacionados con la ampliación y mejoramiento de las calles de la localidad.

La inconformidad surgió ante la falta de avances en los trabajos comprometidos, situación que, de acuerdo con los pobladores, se ha prolongado pese a las promesas realizadas por las autoridades.

Como medida de presión, los habitantes rodearon la camioneta en la que se encontraba el funcionario y bloquearon su salida con piedras y palos, impidiéndole abandonar el lugar. Los inconformes señalaron que decidieron tomar esta medida ante la falta de respuestas sobre el proyecto de infraestructura.

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Entre sus principales exigencias se encuentra que las autoridades correspondientes informen oficialmente sobre el estado de las obras, expliquen las razones por las que no se han cumplido los acuerdos y establezcan una fecha concreta para reanudar y concluir los trabajos.

Los pobladores advirtieron que mantendrían retenido al funcionario hasta recibir una respuesta satisfactoria y una solución a sus demandas, pues consideran que las calles de la comunidad continúan sin recibir la atención comprometida.

Hasta el momento, no se ha informado sobre algún acuerdo que permita resolver el conflicto ni sobre la liberación del encargado de Obras Públicas.