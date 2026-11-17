La agrupación mexicana Moenia regresará a los escenarios de Campeche este sábado 21 de noviembre, como parte del Festival Internacional Pirata y Ron, aunque los asistentes deberán tomar en cuenta un cambio en el horario de su presentación.

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A través de un aviso, el Gobierno del Estado informó que el concierto se realizará a las 21:00 horas en el Escenario Principal, ubicado en la Plaza de la República, en San Francisco de Campeche. El acceso será gratuito.

El espectáculo forma parte de las actividades del Festival Internacional Pirata y Ron Campeche. / Especial

Esta no será la primera visita de Moenia a la entidad. Una de sus presentaciones anteriores en la capital campechana ocurrió el 13 de diciembre de 2019, cuando participó en el espectáculo organizado por el encendido del árbol navideño en la Plaza de la República.

Posteriormente, el grupo también se presentó en Ciudad del Carmen el 21 de julio de 2023, durante la Feria Carmen, donde formó parte de la cartelera artística de las festividades.

Ahora, la agrupación volverá a encontrarse con el público campechano en el Festival Internacional Pirata y Ron, por lo que se espera la asistencia de sus seguidores para disfrutar de sus temas en una presentación de entrada libre.

JGH