El famoso diccionario británico Cambridge eligió este miércoles "human" ("humano") como la palabra del año 2026, en un momento en que la inteligencia artificial "difumina las fronteras entre las personas y las máquinas".

Este diccionario define "humano" como el hecho de "poseer las cualidades, los defectos y las emociones propias de los seres humanos, en contraposición a los dioses, los animales o las máquinas".

En una época marcada por la rápida expansión de la inteligencia artificial (IA) y por las advertencias sobre los peligros que representa, esta palabra refleja perfectamente "el espíritu de 2026", declaró a la AFP Francesca Woodward, lexicógrafa del Cambridge Dictionary.

La gente se ha "preguntado realmente qué significa ser humano", sobre todo debido a la preocupación de que la IA pueda reemplazar determinados empleos, añadió.

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Los lexicógrafos del diccionario también observaron un aumento del uso de la palabra "human" en expresiones como "human-made" ("hecho por humanos") o "human-author" ("autor humano"), agregó Woodward.

Entre los otros términos que aspiraban a convertirse en palabra del año figuraba "agent" ("agente"), definido como "un sistema de IA capaz de funcionar de manera compleja sin control humano y utilizado generalmente para tomar decisiones".

En el mismo ámbito, el diccionario estudia incorporar el término "FOBO" ("fear of becoming obsolete", o miedo a quedar obsoleto), que describe la preocupación por perder el empleo porque el puesto podría ser reemplazado por la inteligencia artificial.