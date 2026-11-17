Un accidente de tránsito derivó en la detención de dos personas, luego de que presuntamente agredieron físicamente a un reportero de un medio de comunicación local que documentaba el percance. La intervención de elementos de la SSP permitió controlar la situación y trasladar a los involucrados a la cárcel.

Los hechos ocurrieron en la intersección de las avenidas Colón y Reforma, donde, de acuerdo con los primeros datos recabados, dos automóviles colisionaron luego de que uno de los conductores presuntamente no respetó la luz roja del semáforo e impactó contra otra unidad que transitaba con preferencia de paso en la primera vía.

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Una vez atendido el procedimiento correspondiente al percance vial, se registró un altercado en el que resultó involucrado un ciudadano de 35 años de edad, quien se desempeña como reportero y hacía la cobertura informativa en la vía pública.

El comunicador fue agredido físicamente y sufrió una herida en la mano derecha. Paramédicos de la SSP lo atendieron y, tras la valoración, determinaron que no era necesario trasladarlo a un hospital. Ante el hecho, los policías intervinieron para controlar la situación y procedieron a detener a una pareja señalada como presunta responsable de la agresión y de alterar el orden público.

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Ambas personas fueron trasladadas a las instalaciones de la SSP, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades y la aplicación de las sanciones que procedan conforme a derecho.