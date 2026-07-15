Conductor de cuatrimoto lesionado tras volcadura en Campeche

Un conductor de cuatrimoto resultó lesionado luego de perder el control de la unidad y volcar cuando circulaba a exceso de velocidad entre el barrio de la Ermita y San Francisco.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Francisco I. Madero, en el cruce con la calle 10, donde el conductor intentó dar vuelta, pero debido a la velocidad con la que se desplazaba perdió el control de la cuatrimoto y terminó volcado sobre la carpeta asfáltica. Según testigos oculares, el motorista fue arrastrado varios metros tras el accidente.

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Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron atención prehospitalaria. Al ser valorado, el lesionado fue trasladado a un hospital con una posible fractura de cadera para recibir atención médica especializada, mientras que sus familiares retiraron la cuatrimoto del sitio.