Por evitar que cayera una bolsa, conductor se estrella contra un árbol en Ciudad del Carmen

Un fuerte accidente de tránsito se registró la tarde de este lunes sobre la avenida Periférica Norte, en la esquina con la avenida Justo Sierra, en los límites del fraccionamiento Camaroneros, donde un automóvil particular terminó incrustado de frente contra un árbol ubicado en el camellón central, dejando cuantiosos daños materiales.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, una pareja viajaba a bordo de un automóvil Hyundai Grand i10 color gris, con placas de circulación URF-074-N del estado de Quintana Roo, cuando se dirigían con rumbo al aeropuerto de Ciudad del Carmen.

El conductor explicó a las autoridades que, mientras circulaban por dicha vialidad, una bolsa con alimentos que transportaban en el interior del vehículo estuvo a punto de caer. En un intento por evitarlo, tanto él como su acompañante trataron de sostenerla, situación que provocó una distracción momentánea que derivó en la pérdida del control de la unidad.

Sin posibilidad de corregir la trayectoria, el vehículo se proyectó hacia el camellón central, montó la guarnición y finalmente se impactó de frente contra un árbol. Tras el fuerte golpe, la unidad quedó severamente dañada de la parte frontal y obstruyó parcialmente uno de los carriles de circulación.

A pesar de lo aparatoso del percance, los ocupantes resultaron ilesos, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos. Elementos de tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar las diligencias correspondientes y coordinar el flujo vehicular mientras se efectuaban las maniobras.

Durante la atención del incidente se confirmó que el automóvil involucrado era una unidad de renta, por lo que al sitio arribó la representante de la empresa arrendadora para activar la cobertura del seguro y participar en el proceso de deslinde de responsabilidades.

Luego del peritaje realizado por las autoridades competentes, las partes involucradas lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados, permitiendo así la liberación de la vialidad y el retiro del vehículo sin mayores contratiempos.

Las autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas para evitar cualquier tipo de distracción al volante, ya que incluso situaciones aparentemente menores pueden derivar en accidentes de consecuencias graves.

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JGH