Uruguay goleó este martes por 5-0 a República Dominicana, en un duelo disputado en Maldonado que sirvió para que la Celeste, dirigida por Diego Forlán, cerrara con una sonrisa un 2026 marcado por la debacle en el Mundial.

Rodrigo Aguirre de cabeza (41') abrió el camino para el equipo charrúa. Xavier Valdez en contra (70'), Nicolás de la Cruz (80 de penal), Federico Valverde (87') y Bruno Damiani (90+4') completaron la goleada para deleite de la hinchada local.

En el Campus de Maldonado, 140 kilómetros al este de Montevideo, Uruguay mostró dos caras. En el primer tiempo, sin sus grandes figuras Valverde y Darwin Núñez, tuvo problemas para superar a un discreto equipo dominicano que marcó bien y dejó en evidencia huecos en la defensa charrúa.

Un cabezazo de Aguirre sacó a Uruguay del problema, ante un equipo dominicano dirigido por el argentino Marcelo Neveleff que desaprovechó dos mano a mano con el arquero Santiago Mele.

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El complemento fue todo alegría para los locales, que vieron como un grosero error de Valdez terminó con el gol de la tranquilidad celeste.

Nicolás de la Cruz amplió la cuenta de penal y "Fede" Valverde demostró por qué es el capitán del Real Madrid al marcar un golazo, con un potente tiro cruzado.

Ya con todo definido y Dominicana sin herramientas para controlar el partido, Damiani, en su debut con la Celeste, cerró la goleada.