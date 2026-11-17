Agentes de la Policía Municipal de Kanasín detuvieron a un hombre de 29 años de edad, originario de Veracruz, acusado de presunto robo de cableado de cobre en la escuela primaria “Emiliano Zapata”, ubicada en el Centro de la ciudad.

De acuerdo con información proporcionada por la corporación policiaca, el hurto fue reportado luego de que se detectó la sustracción de la cablería, situación que dejó sin suministro de energía eléctrica al plantel educativo.

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Tras el aviso, los agentes municipales iniciaron recorridos en los alrededores, hasta que localizaron a un individuo identificado como Daniel P. R., de 29 años de edad, quien presuntamente llevaba consigo el material sustraído.

Los policías lo detuvieron y trasladaron a la cárcel municipal, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes. Posteriormente, tras presentarse la denuncia respectiva, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que se encargará de llevar a cabo las investigaciones y determinar su situación jurídica por los hechos que se le atribuyen.