Dos trabajadores de una empresa avícola resultaron con lesiones leves luego de que el camión en el que transportaban al menos una tonelada de huevos se volcó en el kilómetro 35 de la carretera Cansahcab-Dzidzantún, tras el estallido de uno de sus neumáticos.

La unidad de carga transitaba por la mencionada vía, pero repentinamente reventó la llanta delantera derecha, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control del volante. El peso de la mercancía ocasionó que el camión terminara sobre su costado derecho y se arrastrara varios metros sobre la cinta asfáltica antes de detenerse.

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El conductor y su acompañante lograron salir de la unidad y solicitaron ayuda. Arribaron agentes de la SSP, junto con técnicos en urgencias médicas, quienes proporcionaron los primeros auxilios a los ocupantes de la unidad y confirmaron que únicamente presentaban golpes y lesiones de carácter leve, por lo que no fue necesario trasladarlos a un hospital.

Se solicitó la intervención de representantes de la aseguradora y del operador de una grúa para encargarse de las maniobras de rescate y retirar el vehículo siniestrado, a fin de restablecer la circulación en la zona.

El percance dejó daños materiales significativos en el vehículo, aún sin cuantificar, y parte de la carga comprometida, aunque no se reportaron personas con lesiones de gravedad.