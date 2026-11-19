En una noche de tradición, identidad y orgullo local, se llevó a cabo la coronación de la Niña y Señorita Revolución 2026, así como la entrega del Mérito Deportivo Vallisoletano 2026, en una ceremonia realizada en el teatro del Cenote Zací, como parte de las actividades conmemorativas del 116 aniversario de la Revolución Social Mexicana.

El evento reunió a autoridades municipales, familiares, deportistas e invitados, quienes disfrutaron inicialmente de un programa artístico protagonizado por talentos locales.

Uno de los momentos centrales de la velada fue la coronación de Leilani Mildred Chan Dzib, originaria de la comisaría de Tesoco, como Niña Revolución 2026, y de Cristina Renata Gómez González, del barrio de San Juan, como Señorita Revolución 2026.

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Ambas recibieron sus coronas, asumiendo la representación de las tradiciones, la cultura y la identidad de la Sultana del Oriente.

Durante un mensaje, se destacó que esta distinción representa más que una corona, pues simboliza el compromiso de las nuevas generaciones con la preservación de la historia y las costumbres que distinguen a Valladolid.

Por su parte, Cristina Renata expresó su emoción por representar a Valladolid, reconocida como cuna de la Revolución Social Mexicana. Leilani Mildred manifestó sentirse honrada de representar tanto a la cabecera municipal como a las 38 comisarías, destacando el orgullo de formar parte de esta conmemoración.

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Asimismo, la ceremonia también fue escenario de la entrega del Mérito Deportivo Vallisoletano 2026, mediante el cual se reconoció el esfuerzo, la disciplina y los resultados de quienes han destacado en diferentes disciplinas.

Los galardonados fueron: Gerardo Iván Fierro Cuan, como Mejor Deportista de Deporte Popular; Tuzos Pachuca Valladolid, Mejor Club o Equipo de Deporte Popular o Municipal; Manuel Jesús Mena Novelo, Mejor Entrenador de Deporte Popular; Guilmer Amílcar Aguilar Novelo, Mejor Entrenador de Alto Rendimiento, y Víctor Natanael Méndez Huicab, Mejor Deportista Individual de Alto Rendimiento.