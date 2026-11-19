Habitantes del barrio El Limón, en la localidad de Bécal, municipio de Calkiní, permanecieron sin energía eléctrica desde las 23:00 horas del miércoles, luego de que un cortocircuito provocara el incendio de un poste de madera y dañara cables de alta tensión.

La falta de electricidad también afectó el suministro de agua potable, debido a que en el sitio se encuentra una de las bombas que abastecen a la zona.

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De acuerdo con los vecinos, el incidente ocurrió la noche del miércoles, cuando las líneas de alta tensión hicieron contacto y ocasionaron un cortocircuito que terminó por incendiar el poste.

Aunque varios habitantes reportaron la emergencia al número 071 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), señalaron que hasta la mañana del jueves ninguna cuadrilla había acudido para realizar las reparaciones.

La situación provocó que las familias pasaran la noche y amanecieran sin electricidad, además de quedarse sin agua potable por la suspensión del sistema de bombeo. También reportaron afectaciones en el servicio de internet, lo que complicó las actividades cotidianas de los habitantes.

Entre los afectados, Rosy Acosta, Jorge Espadas y Delta Pech manifestaron su inconformidad por la falta de atención a los reportes y señalaron que, pese a insistir ante la CFE, no habían recibido una respuesta para solucionar el problema.

Los vecinos expresaron su preocupación de que las variaciones de voltaje y los apagones hayan ocasionado daños en el sistema de bombeo, como ha ocurrido en otras ocasiones. Por ello, solicitaron que personal de la paraestatal revise las instalaciones y descarte afectaciones que puedan prolongar la falta de agua.

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Asimismo, pidieron a la Comisión Federal de Electricidad mejorar la atención de sus reportes y enviar trabajadores para reparar los cables dañados, al señalar que cumplen puntualmente con el pago de sus recibos y esperan recibir el mismo compromiso en la prestación del servicio.

Hasta la mañana del jueves, los habitantes continuaban a la espera de que una cuadrilla acudiera al barrio El Limón para atender la falla y restablecer la electricidad y, con ello, el funcionamiento de la bomba de agua potable.