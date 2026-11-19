La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, señaló que corresponderá a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentar el balance de su gira por China, después de concluir sus actividades en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026) en Shenzhen.

Durante la conferencia matutina de este jueves 19 de noviembre en Palacio Nacional, Rodríguez fue cuestionada sobre el reporte que habría recibido del viaje presidencial y los resultados obtenidos durante los encuentros internacionales.

La funcionaria aclaró que Sheinbaum no tenía que entregarle un balance previo y señaló que será la propia mandataria quien informe públicamente sobre los resultados de la gira una vez que regrese a México.

Rosa Icela Rodríguez destaca actuación de Sheinbaum en China

Rodríguez resaltó la forma en que la Presidenta participó en las reuniones internacionales y sostuvo que enfrentó los encuentros “con mucha serenidad” y “con mucha firmeza”.

También afirmó que la mandataria actuó “sin confrontación” y “sin subordinación”, condiciones que, dijo, corresponden a una jefa de Estado.

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Las declaraciones se produjeron después de que Sheinbaum participara en APEC 2026 y sostuviera reuniones bilaterales, entre ellas un encuentro con el presidente de China, Xi Jinping, en el que ambos gobiernos abordaron cooperación científica, tecnológica, ambiental, energética y turística.

Sheinbaum dará su propio balance de APEC 2026

La secretaria de Gobernación insistió en que será Sheinbaum quien detalle los acuerdos y resultados alcanzados durante su estancia en Shenzhen.

La Presidenta había calificado previamente su gira como “muy productiva” y reportado avances en las relaciones con China y Canadá, además de su participación en la APEC CEO Summit 2026.

El itinerario oficial estableció que Sheinbaum regresaría a México el 20 de noviembre, después de participar los días 18 y 19 en la reunión de líderes económicos de APEC.

Rodríguez adelantó que, una vez de vuelta en el país, la mandataria retomará su espacio en la conferencia matutina para presentar directamente el balance de la gira ante los medios y la población.

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