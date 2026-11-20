Un choque nocturno en la calle 31 con 36, en el Centro, ocurrió luego de que presuntamente uno de los conductores ignorara una señal de alto. Un automóvil blanco que circulaba sobre la calle 36 impactó a un Mazda rojo que transitaba por la 31.

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El percance dejó únicamente daños materiales, sin personas lesionadas. La Policía Municipal cerró las arterias cercanas para deslindar responsabilidades, mientras los conductores solicitaron la intervención de sus aseguradoras para resolver los daños ocasionados.