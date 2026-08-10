Aparatoso accidente sobre la avenida Cuatro Carriles genera caos vial en Ciudad del Carmen

Un fuerte accidente automovilístico se registró la tarde de este lunes sobre la avenida Cuatro Carriles, a la altura de la terminal de autobuses Medher, en Ciudad del Carmen, donde dos vehículos particulares colisionaron por alcance, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y afectaciones momentáneas a la circulación.

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De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el conductor de una camioneta Mazda CX 5, color rojo, con placas de circulación DHM 847 B del estado de Campeche, transitaba con dirección hacia el Rastro Municipal sobre el carril derecho de la vialidad.

Presuntamente, la unidad avanzaba con preferencia cuando, de manera repentina, recibió un fuerte impacto en la parte posterior por parte de un automóvil Volkswagen Virtus, color gris, con matrícula DHZ 901 B del estado de Campeche, cuyo conductor circulaba por el mismo carril y en la misma dirección.

Todo apunta a que el conductor del Virtus no habría guardado la debida distancia de seguridad, por lo que no pudo frenar a tiempo y terminó impactándose de manera contundente contra la parte trasera de la camioneta.

La fuerza del choque provocó daños materiales de consideración en ambas unidades, además de que el accidente ocasionó el bloqueo total del carril derecho, generando complicaciones momentáneas para los automovilistas que transitaban por esta importante arteria.

Afortunadamente, pese a lo aparatoso del impacto, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos para trasladar a alguno de los involucrados a un centro hospitalario.

Al lugar acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

Tras el peritaje, los agentes solicitaron a los conductores orillar sus unidades para liberar el carril y permitir que la circulación retomara su curso normal.

Finalmente, los involucrados decidieron llegar a un acuerdo mediante sus respectivas compañías aseguradoras. Luego de recibir los pases correspondientes para llevar sus vehículos a talleres especializados y realizar las reparaciones, ambas unidades fueron retiradas del lugar.

JGH