SpaceX, empresa propiedad de Elon Musk, rechazó que el más reciente vuelo de prueba de Starship haya dejado una cantidad masiva de residuos en las costas de Tamaulipas, particularmente en Playa Bagdad, Matamoros, y aseguró que los equipos que trabajan en la zona han localizado “muy pocos” fragmentos cuya procedencia todavía no está confirmada.

La compañía sostuvo en un mensaje público que mantiene comunicación con autoridades mexicanas y cuestionó publicaciones que atribuyen al lanzamiento daños ambientales generalizados en la costa.

El vuelo 15 de Starship estaba programado para despegar desde Starbase, Texas, el 13 de noviembre y contemplaba una misión de más de 22 horas, con retorno de Starship y Super Heavy al sitio de lanzamiento.

SpaceX asegura que se encontraron “muy pocos” residuos

De acuerdo con la postura difundida por la empresa, sus colaboradores en tierra realizaron recorridos por la playa y reportaron una cantidad limitada de objetos.

SpaceX afirmó además que no existe certeza de que todos los fragmentos encontrados estén vinculados con sus operaciones y calificó como falsas o engañosas varias publicaciones en redes sociales que hablan de una presencia generalizada de residuos.

Noticia Destacada Elon Musk presenta el nuevo Tesla Roadster; un auto que vuela | VIDEO

La compañía indicó que continuará en contacto con el Gobierno de México mientras se determina el origen de los materiales.

Profepa recolecta residuos en Playa Bagdad

La posición de SpaceX contrasta con las acciones emprendidas por autoridades ambientales mexicanas.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó el 17 de noviembre que personal de la dependencia participó en la recolección y aseguramiento de residuos que arribaron a Playa Bagdad después de la explosión registrada durante una prueba de SpaceX.

Organizaciones ambientales han señalado que entre los materiales localizados hay fragmentos del recubrimiento interno del propulsor y han advertido sobre posibles afectaciones a fauna marina.

La Profepa indicó que solicitará a la empresa hacerse responsable de los residuos que puedan ser identificados como procedentes de sus operaciones.

Autoridades mexicanas ya mantenían vigilancia sobre lanzamientos de SpaceX

El tema de los residuos de Starship en Tamaulipas no es nuevo. Desde meses anteriores, autoridades federales mantienen mecanismos de coordinación para monitorear los lanzamientos desde Starbase y evaluar posibles impactos en territorio y aguas mexicanas.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó en julio que participan la Secretaría de Relaciones Exteriores, Semarnat, Profepa, Marina y otras dependencias en un protocolo de notificación, identificación de piezas y evaluación de riesgos ambientales cuando sea necesario.

Además, en septiembre se presentó en la Cámara de Diputados un exhorto para transparentar los estudios ambientales sobre Playa Bagdad y el Golfo de México, así como los mecanismos de coordinación binacional relacionados con los lanzamientos de SpaceX.

On Starship’s 15th flight last week, the Super Heavy booster correctly performed a safe abort when returning for a catch and ended its mission with a splashdown in the water off the coast of Starbase. Following splashdown, SpaceX recovery teams were immediately onsite to safe the area while our Environmental Health and Safety team worked to ensure any debris that washes onshore was recovered → https://t.co/ALNcWBQinC When we received reports of potential debris in Mexican territory, we immediately mobilized to send specialists to aid in identification and lead any cleanup work required, just as we did on Boca Chica Beach near Starbase. We continue to stay in contact with the Mexican government and are on standby to send support if authorities in Mexico tell us it is actually needed. Partners on the ground relayed that theyhave found very little debris in their sweeps of the beach, and the small amount they have found are not clearly from SpaceX operations. The majority of the social media posts online claiming widespread debris and damage are either outright fabrications or intentionally misleading. As repeatedly stated, independent tests conducted on materials inside Starship and the Super Heavy booster, including toxicity analyses, confirm they pose no chemical, biological, or toxicological risks. Starship is designed to be fully reusable, with future missions planning to return all hardware back to the launch site for catch and reuse. SpaceX is the only one, whether company or country, that has demonstrated this capability is now possible. — SpaceX (@SpaceX) November 19, 2026

Continúa revisión sobre origen e impacto de los fragmentos

Hasta ahora, existe una diferencia entre la versión de SpaceX y los reportes de organizaciones y autoridades ambientales sobre la cantidad y procedencia de los residuos.

La investigación deberá determinar qué materiales encontrados en Playa Bagdad corresponden efectivamente al lanzamiento del 13 de noviembre, qué riesgos ambientales representan y qué responsabilidades podrían derivarse.

Mientras tanto, Profepa mantiene acciones de inspección y aseguramiento de materiales en la costa de Tamaulipas, mientras SpaceX sostiene que la cantidad de fragmentos vinculados con su operación ha sido limitada.

IO