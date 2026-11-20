Un juez federal ordenó a la empresa Mayaland y a tres integrantes de la familia Barbachano cumplir el contrato de compraventa de inmuebles vinculados con el complejo hotelero ubicado junto a Chichén Itzá, en Tinum, Yucatán, y rechazó el cobro de una penalización de 1.5 millones de dólares que reclamaban a Inmobiliaria R4.

La resolución representa un nuevo capítulo en la disputa iniciada en 2020 por propiedades relacionadas con los hoteles Mayaland y The Lodge at Chichén Itzá, cuyo control ha sido objeto de varios procedimientos judiciales.

En la sentencia dictada el 18 de noviembre, dentro del juicio ordinario mercantil 512/2024, el juez Ricardo Fernández Prieto determinó que las circunstancias examinadas no acreditaban un incumplimiento de Inmobiliaria R4 que justificara la rescisión unilateral del contrato.

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Por ello, dejó sin efectos la terminación que había declarado la parte vendedora y ordenó a los involucrados cumplir las obligaciones establecidas en la promesa de compraventa y cesión de derechos, firmada el 7 de agosto de 2020, así como en su convenio modificatorio.

La decisión alcanza a Fernando Eugenio Barbachano Herrero, Carolina Marie Barbachano Perschbacher, John Patrick Barbachano Perschbacher y la empresa Mayaland, quienes deberán realizar los actos que les correspondan para formalizar la operación ante notario.

El plazo concedido es de 78 días naturales, pero comenzará a contarse únicamente cuando la sentencia quede firme.

Uno de los puntos centrales del fallo es la absolución de Inmobiliaria R4 respecto de los 1.5 millones de dólares que la parte vendedora exigía como saldo de una penalización contractual.

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La reclamación fue presentada en febrero de 2024 por los integrantes de la familia Barbachano y Mayaland, quienes sostenían que existían motivos para dar por terminada la operación.

El juzgado desestimó esa pretensión al considerar que no se acreditaron las condiciones necesarias para responsabilizar a la compradora del incumplimiento alegado, lo que dejó sin efecto el cobro de los intereses moratorios.

La resolución condenó a Mayaland y a los Barbachano al pago de intereses legales a favor de Inmobiliaria R4, calculados a una tasa anual del 6% sobre los 4.5 millones de dólares entregados como arras.

El periodo para realizar el cálculo comienza el 30 de octubre de 2020 y concluye cuando la sentencia adquiera firmeza.

El juzgado también reconoció la posibilidad de compensar obligaciones recíprocas entre las partes y determinó que cada una cubra sus propios gastos y costas judiciales.

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La formalización del contrato no será automática. Antes de acudir ante notario, la parte vendedora deberá realizar operaciones de división y unión de terrenos identificados con los tablajes catastrales 3241, 3242 y 7836, situados en Tinum.

Inmobiliaria R4, por su parte, deberá cumplir las prestaciones que le correspondan según el contrato original y su modificación.

La resolución establece obligaciones para ambas partes, aunque rechaza la rescisión y la penalización promovidas por los vendedores.

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El litigio comenzó en agosto de 2020 entre la familia Barbachano e Inmobiliaria R4, vinculada con el empresario Rodolfo Rosas Moya.

La operación derivó en una controversia sobre el cumplimiento de los pagos y la posesión de los hoteles Mayaland y The Lodge, ubicados cerca de Chichén Itzá.

En junio de 2025, una resolución judicial permitió que Fernando Barbachano recuperara la posesión de los establecimientos, pero en marzo de 2026 se ejecutó una determinación federal favorable a Inmobiliaria R4. Luego, otro fallo federal cuestionó la legalidad de la resolución que permitió devolver los inmuebles a Barbachano.