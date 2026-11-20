Roxana Lili Campos Miranda, conocida como Lili Campos, es una abogada y política que ha ocupado distintos cargos en Quintana Roo, principalmente en Playa del Carmen, donde fue presidenta municipal de Solidaridad durante el periodo 2021-2024.

Militante del Partido Acción Nacional (PAN), también fue diputada de la XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo, de 2019 a 2021, donde estuvo al frente de la Comisión de Justicia.

Antes de llegar a la presidencia municipal, trabajó en la Fiscalía General del Estado y en el Gobierno estatal.

En 2024 buscó mantenerse en la presidencia municipal, pero perdió las elecciones frente a Estefanía Mercado. En septiembre de 2026 fue nombrada titular de la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Noticia Destacada Investigan a Lili Campos por presunto daño de más de 62 mdp al erario de Playa del Carmen

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó el 20 de noviembre la detención de Lili Campos en la Ciudad de México, durante un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para cumplir una orden de aprehensión.

La exalcaldesa es investigada por su posible participación en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionado con un presunto daño de más de 62 millones de pesos a los recursos públicos de Solidaridad.

De acuerdo con la Fiscalía, el caso está relacionado con contratos otorgados entre 2022 y 2024 para el servicio de lavado especializado de vehículos del Ayuntamiento. La dependencia señaló posibles irregularidades en los concursos para asignar los contratos, la realización del servicio y los documentos utilizados para justificar los pagos.