Una apararosa volcadura de una camioneta se registró en calles interiores de la Supermanzana 63, en el centro de la ciudad, en donde recibió el impacto de un automóvil. Ambos conductores sufrieron algunos golpes, pero no ameritaron ser trasladados a un hospital.

Los primeros reportes señalaron que el conductor de la camioneta, tipo Pick Up, circulaba sobre la calle 27, una cuadra antes de llegar a la avenida José López Portillo y al tratar de cruzar la calle 10, no respetó una señal de alto.

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Ante esto, la camioneta recibió un fuerte impacto en el costado posterior izquierdo, lo que provocó que diera un giro y terminara volcada sobre su costado derecho.

El automóvil, tipo March, circulaba con preferencia sobre la calle 10, en dirección al Mercado El Parián, cuando impactó a vehículo y resultó con severos daños en la parte frontal.

Elementos de la Dirección de Tránsito se hicieron cargo de los trámites correspondientes para el retiro de los vehículos accidentados.