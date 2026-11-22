HUNUCMÁ, Yucatán.– Durante la madrugada de ayer, una persona intentó ingresar por la fuerza a un domicilio de la colonia Itzimná, hecho que fue reportado por el propietario de la vivienda.

De acuerdo con el afectado, logró escuchar el forcejeo en la puerta de su casa, por lo que reaccionó y consiguió ahuyentar al sujeto, quien huyó del lugar antes de ingresar al inmueble.

Noticia Destacada Papalotes llenan de color el cielo de Valladolid durante concurso

Aunque una cámara de vigilancia captó parte de lo ocurrido, las imágenes no permitieron identificar plenamente el rostro del presunto intruso.

Por fortuna, no se reportó el robo de pertenencias y los habitantes de la vivienda se encuentran bien. Sin embargo, el incidente generó preocupación entre la familia y afectó la tranquilidad de la zona.

Noticia Destacada Chan Cenote tendrá su primer telebachillerato tras 12 años de gestiones

Ante lo ocurrido, el propietario hizo un llamado a vecinos y conocidos para mantenerse alertas, extremar precauciones y reforzar la seguridad de sus viviendas, con el fin de prevenir nuevos incidentes.