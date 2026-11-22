VALLADOLID, Yucatán.– El cielo de esta ciudad se llenó de colores, formas y creatividad durante la realización del Concurso de Papalotes, evento que reunió a decenas de familias en el campo deportivo Aureliano Centeno, donde disfrutaron de una tarde de sana convivencia.

Durante la jornada, participantes de diferentes edades demostraron su ingenio y creatividad al hacer volar sus papalotes ante la mirada de los asistentes y de un jurado calificador, cuyos integrantes evaluaron aspectos como la originalidad, estética, estabilidad y tiempo de elevación.

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De acuerdo con los organizadores, cada papagayo fue reflejo del esfuerzo, ingenio y dedicación de sus creadores, pues muchos fueron elaborados con la participación de familias enteras, convirtiendo esta actividad en algo más que una competencia, al propiciar un espacio de encuentro comunitario y fortalecimiento de las tradiciones.

Las autoridades locales destacaron la importancia de preservar este tipo de actividades, que forman parte de las costumbres populares y que, además de fomentar la creatividad, contribuyen a fortalecer los lazos familiares y la convivencia entre generaciones.

Asimismo, agradecieron la entusiasta participación de las familias vallisoletanas y felicitaron a todos los concursantes por su talento, dedicación y empeño.

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Como parte de la jornada, se llevó a cabo la premiación de los participantes que sobresalieron en las diferentes categorías, en reconocimiento a su creatividad y habilidad para mantener sus papalotes en el aire.

En la categoría Infantil, el primer lugar fue para Axel David Tun, mientras que Rolando Abimael Cemé obtuvo el segundo sitio.

En la categoría Juvenil, Fátima de Jesús de la Rosa se adjudicó el primer lugar y Raúl Ignacio quedó en segunda posición.

Por su parte, en la categoría Libre, Darwin Roberto Ay May obtuvo el primer lugar, seguido de Óscar Daniel Martín, quien consiguió el segundo puesto.

Entre aplausos, sonrisas y papalotes surcando el cielo, Valladolid vivió una tarde de alegría que reafirmó la importancia de conservar las tradiciones que unen a las familias y fortalecen la identidad del municipio.