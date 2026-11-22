La actividad pesquera en la zona norte del municipio Lázaro Cárdenas prácticamente está paralizada durante el cierre de la temporada 2026 debido al impacto de los frentes fríos y a una caída en el turismo. De acuerdo con pescadores del puerto de Chiquilá y Holbox, la captura oficial y en el mercado informal de pulpo apenas suma alrededor de 20 toneladas, mientras que la pesca de escama alcanza las 80 toneladas desde el inicio del periodo que está a punto de culminar.

El desplome productivo ocurre en la recta final del periodo autorizado para aprovechar la captura del molusco, sin que exista una resolución favorable para extenderlo.

Aunque el sector presentó una solicitud ante las autoridades correspondientes para compensar las pérdidas ocasionadas por los fenómenos hidrometeorológicos, la respuesta continúa pendiente. Ante la falta de rentabilidad y las condiciones adversas del clima, así como del mercado, numerosas embarcaciones permanecen amarradas en los muelles.

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La escasez de producto también ha modificado las condiciones de comercialización. Las cooperativas mantienen el precio del kilogramo de pulpo en 100 pesos, mientras que en el mercado informal alcanza hasta 160 pesos. Sin embargo, la disponibilidad es mínima y la distribución se concentra principalmente en restaurantes de Holbox y Chiquilá. Los pescadores reconocen que resulta difícil determinar el volumen total extraído, debido a que las operaciones irregulares suelen quedar fuera de los registros oficiales.

La crisis también repercute en otras actividades económicas. Pérez Villatoro explicó que la disminución del turismo nacional reduce el consumo de productos marinos y limita las posibilidades de las familias para obtener ingresos alternativos mediante servicios o venta de alimentos preparados. En los establecimientos de la región apenas logran comercializar dos o tres platillos por jornada, reflejo de la baja demanda.

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Ante este panorama, el dirigente cuestionó la falta de respaldo efectivo por parte del Ayuntamiento y señaló que los programas federales presentan retrasos frente a las necesidades de los trabajadores del mar.

Pescadores de Chiquilá solicitaron al Gobierno Municipal reorientar sus estrategias de atención hacia las comunidades del norte. Consideraron que la entrega temporal de despensas o dinero resulta insuficiente para enfrentar la crisis y plantearon la necesidad de establecer programas permanentes de generación de empleo que permitan sostener la economía familiar durante los periodos de inactividad.