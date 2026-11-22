Una mujer quien estaba acompañada de su hija, chocó su automóvil contra un árbol en Playa del Carmen. Por fortuna, no se reportaron lesionados de gravedad, únicamente el tremendo susto que se llevaron ambas.

De acuerdo con información preliminar, una mujer circulaba sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, en el cruce con la avenida Paseo del Mayab, del fraccionamiento Galaxia II, en Playa del Carmen; sin embargo, presuntamente perdió el control de su vehículo y se impactó contra un árbol, el cual derribó.

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Debido al fuerte impacto y al estruendoso ruido que provocó la unidad automotriz al chocar contra el árbol, los vecinos fueron alertados y, al darse cuenta de los hechos, de inmediato solicitaron la intervención de las autoridades municipales a través del número de emergencias 911.

Testigos relataron a las autoridades policiales que presuntamente la mujer, quien conducía un automóvil Nissan Tsuru de color blanco, se desplazaba a exceso de velocidad, lo que ocasionó que perdiera el control del volante y subiera a la banqueta del lado derecho. Como resultado, terminó estrellándose contra un árbol frente a una llantera.

Vecinos solicitaron apoyo al número de emergencias 911 tras escuchar el impacto / Especial

Vecinos explicaron que la mujer iba acompañada de una niña menor de edad, lo que generó preocupación ante la posibilidad de que estuviera lesionada. Tras el reporte, hicieron presencia paramédicos a bordo de una ambulancia, quienes de inmediato auxiliaron a ambas y realizaron su valoración médica.

Los socorristas informaron a las autoridades que la mujer y la niña salieron ilesas, aunque presentaban leves raspones y golpes contusos que no representaban un riesgo para su salud. Ambas sufrieron crisis nerviosas, por lo que no fue necesario trasladarlas a un hospital.

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En la escena también se presentaron agentes de Tránsito Municipal para iniciar las diligencias correspondientes y levantar los peritajes de los hechos, a fin de determinar las causas que provocaron que la mujer perdiera el control del vehículo.

Luego de realizar los peritajes, los oficiales solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la unidad involucrada y liberar la vialidad, mientras que la mujer fue presentada ante las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para certificarla y determinar si conducía bajo los influjos del alcohol o de alguna sustancia tóxica, situación que habría puesto en riesgo la vida de la menor.