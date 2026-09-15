Muere bebé de una semana de nacido en su domicilio en X-Pambihá, Tizimín

Una tragedia sacudió la mañana de este martes a una familia de la comisaría de X-Pambihá, en el municipio de Tizimín, luego de que encontraran sin signos vitales a un bebé de apenas siete días de nacido dentro de su domicilio.

De acuerdo con los primeros reportes, durante la noche los padres habían recostado al recién nacido en una hamaca para que descansara. Sin embargo, al acudir a revisarlo durante la mañana se percataron de que el menor no respondía, por lo que solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

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Al lugar arribaron paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes realizaron maniobras de soporte vital al bebé con la intención de reanimarlo; sin embargo, pese a los esfuerzos, no fue posible recuperar sus signos vitales.

Los paramédicos únicamente pudieron confirmar que el recién nacido había fallecido en el domicilio.

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Tras el reporte, agentes de la SSP acordonaron la vivienda para preservar el lugar y evitar la alteración de posibles indicios, mientras se notificaba a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Personal de la FGE y del Servicio Médico Forense (SEMEFO) se encargó de las diligencias correspondientes y del levantamiento del cuerpo. Será mediante los estudios periciales y la investigación de las autoridades como se determine oficialmente la causa del fallecimiento del bebé.