Dos mujeres y un menor de edad resultaron lesionados luego de que una camioneta blanca chocara contra la motocicleta en la que viajaban, la tarde del domingo 22 de noviembre, en el municipio de Motul, Yucatán.

El accidente ocurrió en la calle 44-A por 63, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la camioneta impactó la motocicleta Italika y posteriormente huyó del sitio sin brindar ayuda a las personas afectadas.

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Tras el choque, el responsable dejó una pieza de su vehículo en el lugar, mientras que testigos lograron identificar las placas de circulación YXN-010-D, datos que podrían ayudar a las autoridades a localizarlo.

Una paramédica de la Policía Municipal acudió para proporcionar los primeros auxilios a las víctimas. Posteriormente, las dos mujeres y el menor fueron trasladados en ambulancia al Hospital San Carlos para recibir atención médica.

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Por su parte, agentes municipales iniciaron las diligencias correspondientes para ubicar al conductor involucrado y esclarecer las circunstancias del accidente.