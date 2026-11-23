Un hombre identificado como Gelmer Díaz León, conocido en el puerto como “Kalimba”, perdió la vida tras ser atacado con un arma de fuego durante la madrugada de este domingo en el municipio de Progreso, Yucatán.

Los hechos ocurrieron al interior de una vivienda ubicada en la calle 89 por 126, en la colonia Ciénega 2000, donde la víctima, de aproximadamente 35 años de edad, recibió un impacto de bala en el pecho y murió en el lugar.

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Tras darse a conocer su identidad, trascendió que Díaz León había permanecido anteriormente en el Centro de Reinserción Social de Mérida y que contaba con antecedentes delictivos. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido el motivo del ataque ni las circunstancias que lo provocaron.

El homicidio generó sorpresa entre habitantes del puerto, mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.