Conductor atropella a dos mujeres en moto y huye en Felipe Carrillo Puerto

Dos mujeres que viajaban en una motocicleta resultaron lesionadas, una de ellas estudiante del Conalep, luego de ser presuntamente embestidas por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar, en Felipe Carrillo Puerto.

El accidente ocurrió en la avenida Santiago Pacheco Cruz, a la altura de la calle 54, donde las dos mujeres quedaron tendidas sobre el pavimento. Una de ellas cayó en un bache con agua y lodo tras el impacto.

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De acuerdo con los primeros reportes, las mujeres circulaban en una motocicleta Italika, color azul con negro, de oriente a poniente sobre la avenida Santiago Pacheco Cruz, cuando al llegar al cruce con la calle 54 habrían sido impactadas por un vehículo.

Tras el reporte del accidente, elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar y desviaron la circulación, debido al flujo de vehículos que se registraba en la zona durante el ingreso de estudiantes al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) número 72 Andrés Quintana Roo.

Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios a las dos mujeres, quienes presentaban fuertes dolores y posibles fracturas en las extremidades inferiores. Ambas fueron inmovilizadas y trasladadas al Hospital General para recibir atención médica.

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Una de las lesionadas vestía el uniforme del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), plantel 102 de Felipe Carrillo Puerto, por lo que se presume que se dirigía a la escuela al momento del accidente.

Hasta el momento, se desconocen las características del vehículo involucrado y la identidad del conductor, quien presuntamente abandonó el lugar después del impacto. De acuerdo con información recabada en el sitio, una cámara de seguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana instalada en la zona podría haber captado lo ocurrido.