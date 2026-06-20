Grave accidente entre camioneta y motocicleta deja a una adolescente lesionada frente al Panteón Viejo

Una adolescente de 16 años resultó gravemente lesionada la tarde de este sábado tras verse involucrada en un fuerte accidente de tránsito ocurrido sobre la avenida 47, en la esquina con la calle 26, frente al Parque Principal y el Panteón Viejo, en la colonia Pallas.

De acuerdo con los primeros reportes, dos jóvenes viajaban a bordo de una motocicleta Italika color azul, sin placas de circulación, con dirección hacia la calle 20, en el centro de la ciudad. Sin embargo, al llegar al citado cruce, fueron impactados por una camioneta Chevrolet Tracker color blanco, con placas DJA-080-B del estado de Campeche.

Testigos señalaron que el conductor de la camioneta intentaba reincorporarse a la vialidad desde el acotamiento derecho cuando realizó una maniobra presuntamente imprudente, cortando la circulación de los motociclistas. Debido a la cercanía, el conductor de la motocicleta no logró frenar a tiempo y terminó impactándose contra el costado izquierdo de la unidad.

A consecuencia del fuerte choque, ambos jóvenes salieron proyectados varios metros y cayeron violentamente sobre el pavimento. El conductor de la motocicleta sufrió golpes en diversas partes del cuerpo, mientras que su acompañante, una adolescente de 16 años, presentó una severa hemorragia y perdió el conocimiento tras el impacto.

La escena generó alarma entre vecinos y automovilistas que transitaban por la zona, quienes rápidamente se acercaron para brindar apoyo a los lesionados mientras solicitaban la presencia de los cuerpos de emergencia.

Minutos después arribó al lugar el paramédico civil Arnulfo, quien comenzó a proporcionar los primeros auxilios a la menor, debido a que su estado de salud era delicado y presentaba dificultades para respirar a consecuencia de la abundante pérdida de sangre.

Posteriormente llegaron elementos del grupo ACSES y personal de Protección Civil, quienes trabajaron de manera coordinada para estabilizar a la joven y trasladarla de urgencia a un hospital, donde quedó bajo observación médica especializada.

Por su parte, el conductor de la camioneta fue asegurado por las autoridades y trasladado ante la Fiscalía para rendir su declaración y determinar su grado de responsabilidad en los hechos.

Las unidades involucradas fueron retiradas de la circulación y enviadas al corralón municipal como parte del procedimiento legal correspondiente, mientras las autoridades realizan las investigaciones para el deslinde de responsabilidades y los involucrados buscan llegar a un acuerdo por los daños ocasionados.