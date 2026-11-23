Un enfrentamiento entre varios jóvenes se registró en las instalaciones de la Feria Yucatán Xmatkuil, donde uno de los participantes terminó inconsciente luego de recibir varios golpes durante la riña.

El incidente ocurrió durante la noche del domingo 22 de noviembre y fue captado en video desde distintos ángulos, imágenes que comenzaron a circular en redes sociales y generaron comentarios entre los asistentes y usuarios de internet.

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En las grabaciones se observa a varios jóvenes involucrados en la pelea, mientras uno de ellos queda tendido en el suelo sin reaccionar. De acuerdo con versiones difundidas sobre el hecho, el altercado habría ocurrido cerca de un establecimiento comercial ubicado dentro del recinto.

Hasta el momento, no se han confirmado las causas que originaron el enfrentamiento, tampoco se ha informado oficialmente sobre la identidad del joven ni su estado de salud.