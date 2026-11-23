Del 16 al 22 de noviembre, se detuvieron a 254 personas en Quintana Roo por diferentes delitos y conductas antisociales, además de asegurar cuatro armas de fuego, recuperar 54 vehículos y decomisar 5 mil 845 dosis de diversas sustancias ilícitas, como resultado de los operativos coordinados en la entidad.

De acuerdo con el informe, 22 personas fueron detenidas por presuntos delitos contra la salud, 24 por otros delitos del fuero común y una más por conductas delictivas cometidas por adolescentes. Asimismo, se realizaron 19 mil 493 revisiones a personas y vehículos.

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Felipe Alberto "N", detenido el 16 de noviembre en Benito Juárez, le aseguraron 145 dosis de narcóticos, un arma corta, un cargador, 13 cartuchos y un vehículo. Presuntamente estaría relacionado con un grupo dedicado a la extorsión mediante el cobro conocido como “gota a gota”.

Ese mismo día fueron detenidos Abiut Azarel N. e Iris del Carmen "N", con 172 dosis de narcóticos y nueve paquetes de marihuana con un peso aproximado de 4.5 kilogramos. Ambos estarían relacionados con la colocación de narcomantas en la Supermanzana 28 y la Región 93 de Cancún.

Otros aseguramientos por delitos contra la salud ocurrieron en Othón P. Blanco, donde fueron detenidos Francisco N., con 15 dosis, y Ángel Abraham N., con 24 dosis y una motocicleta con reporte de robo. En Benito Juárez también fueron detenidos Rodrigo N., Francisco Antonio N. y Martha Angélica N., con 153 dosis, así como Andrés N., Wilmer N. y Fabián N., con 113 dosis de marihuana.

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Por otros delitos, Luis Yovani N. fue detenido por robo sin violencia y tenía en su posesión 125 tarjetas bancarias. Mientras que Jorge Alberto N. fue asegurado por desobediencia y resistencia a particulares, y se le cumplimentó una orden de aprehensión por violación.

Finalmente, la Policía Estatal Preventiva recuperó tres vehículos y 14 motocicletas, mientras que la Policía Cibernética atendió 282 denuncias por delitos cibernéticos.