Este domingo 29 de noviembre se esperan lluvias en varios municipios de Yucatán, principalmente durante la tarde y noche, de acuerdo con el pronóstico meteorológico. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Las primeras lluvias de intensidad moderada podrían presentarse al mediodía en el oriente del estado. Después de las 15:00 horas, las precipitaciones alcanzarían el centro, suroeste y noroeste, incluida la ciudad de Mérida.

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Entre los municipios con mayor pronóstico de lluvia se encuentran Temax, Buctzotz, Izamal, Bokobá, Sotuta, Huhí, Motul y Tekax. En la zona costera, las precipitaciones más fuertes podrían registrarse desde Sinanché hasta San Felipe.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé acumulados de entre 50 y 75 milímetros en el norte y este de Yucatán, principalmente durante la noche del domingo y las primeras horas del lunes 30 de noviembre.

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En cuanto a las condiciones del clima, se esperan temperaturas máximas de 30 a 35 grados Celsius, con ambiente fresco a templado por la mañana y más caluroso durante la tarde. El viento tendrá velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en algunas zonas.

Las lluvias podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, además de reducir la visibilidad en calles y carreteras. También existe riesgo de caída de árboles y ramas debido a las rachas de viento, por lo que se recomienda conducir con precaución y mantenerse atento a los avisos meteorológicos.