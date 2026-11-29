Una mujer resultó con algunos golpes y otra terminó en una crisis nerviosa, fue el saldo de una riña familiar que se registró en la colonia Emiliano Zapata I, donde tuvo que intervenir la policía para restablecer el orden.

Los hechos se registraron en la calle 54 entre 91 y 93 de la colonia Emiliano Zapata 1, al ser reportado una riña en la que se encontraba involucrados varias personas.

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Por lo que en cuestión de unos cuantos minutos la zona había llegado varias patrullas de la policía municipal, Grupo Jaguar así como de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Marina que en esos momentos se encontraban en operativo en la ciudad para inhibir el delito.

De igual manera arribaron al sitio paramédicos de la Cruz Roja Delegación Felipe Carrillo Puerto, quienes se encargaron de atender a las dos mujeres y tras la valoración no fue necesario que sean trasladadas al hospital general para su atención médica.

Trascendió en el lugar que todo inicio con unas diferencias entre los asistentes en dicho domicilio y terminaron al golpes y gritos, hasta la intervención de las autoridades policiales.