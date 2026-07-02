Conato de incendio deja dos mujeres y una mascota intoxicadas en Campeche

Un presunto cortocircuito en un equipo de aire acondicionado provocó un conato de incendio en un predio ubicado sobre el andador Ramones, entre la calle Zapote, en la Unidad Habitacional Belén, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

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Ante esto, dos mujeres resultaron intoxicadas por la inhalación de monóxido de carbono, al igual que una mascota, quienes fueron rescatadas por vecinos antes de la llegada de los servicios de auxilio.

Los hechos ocurrieron cuando el desperfecto eléctrico originó humo al interior del inmueble, por lo que habitantes del sector ingresaron para poner a salvo a las ocupantes y al animal, mientras otros solicitaron apoyo al número de emergencias. Minutos después arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil, agentes de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, SPSC, y paramédicos del Sector Salud.

Las dos mujeres recibieron atención prehospitalaria en el lugar tras presentar síntomas de intoxicación por la inhalación de humo y monóxido de carbono.

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JGH