La madrugada de este sábado, paramédicos de la Policía Municipal de Kanasín atendieron una emergencia obstétrica en un domicilio del fraccionamiento Villas de Oriente, donde una mujer de 23 años se encontraba en labor de parto y recibió apoyo para dar a luz a un bebé.

El reporte fue recibido alrededor de las 04:30 horas, por lo que los elementos se trasladaron a un predio ubicado en la calle 8, entre las calles 67G y 67F. Al llegar, valoraron a Fátima de Jesús C.A., quien tenía 38 semanas de gestación y ya presentaba un parto en curso.

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Ante la situación, los paramédicos aplicaron los protocolos de emergencia obstétrica y brindaron asistencia para recibir al recién nacido, quien mostró buenos reflejos al momento de nacer.

Después de estabilizar a la madre y al bebé, ambos fueron trasladados al Hospital O’Horán, acompañados de un familiar, para recibir una valoración médica especializada.