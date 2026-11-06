Marina brindó apoyo a la FGE y FGR en los operativos que se hicieron en Yucatán

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, ha informado que la Novena Zona Naval brindó apoyo a la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) y Fiscalía General de la República (FGR), para el cumplimiento de las órdenes de cateo que se ejecutaron en Yucatán.

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La Marina ayudó a la FGE en los operativos que se hicieron en Yucatán

En el primer operativo, los elementos navales apoyaron con seguridad perimetral a la FGE, esto sucedió en la localidad de Libre Unión, en el municipio de Yaxcabá, donde se logró el decomiso de hierba seca con las características de la marihuana, polvo blanco granulado similar a la cocaína.

También se logró el decomiso de una motoneta sin placas, junto con la detención de dos mujeres y cinco hombres, quienes presuntamente están relacionados con delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

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Mientras que en el segundo cateo que se hizo en la colonia Canto, también se ayudó con seguridad perimetral, y se aseguraron cartuchos útiles de diferentes calibres, básculas grameras, teléfonos celulares, tableta electrónica, una computadora portátil, tabletas de color blanco, cigarros electrónicos, también una sustancia similar a la metanfetamina y a la cocaína, de este operativo hubo dos hombres y dos mujeres detenidas.

Lo decomisado y las personas detenidas, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para resolver su situación jurídica e integrar la carpeta de investigación.

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