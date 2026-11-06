Ovacionan a Presidenta Sheinbaum en un vuelo comercial rumbo a Chiapas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo viajó a Chiapas para emprender una gira de trabajo por diferentes localidades de la entidad, y en esta ocasión lo hizo a través de un vuelo comercial.

Durante el vuelo, los pasajeros que reconocieron a la mandataria federal la ovacionaron, le expresaron buenos deseos y su alegría por viajar con ella.

También, aprovecharon para sacar sus teléfonos celulares para intentar tomarse fotografías con la jefa del Ejecutivo, que no se había trasladado en un vuelo comercial en sus últimas giras.

La aceptación de la Presidenta se encuentra cercana al 70% de acuerdo a las últimas encuestas, y es uno de los mandatarios con mejor calificación de todo el planeta.