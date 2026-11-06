Síguenos

Última hora

Campeche

Acusado por el multihomicidio en Mayatecún II, Champotón, recibe sentencia de 66 años en prisión

México

Ovacionan a Presidenta Sheinbaum en un vuelo comercial rumbo a Chiapas

Durante el vuelo, los pasajeros que reconocieron a la mandataria federal la ovacionaron, le expresaron buenos deseos y su alegría por viajar con ella.

Por Redacción Por Esto!

6 de nov de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México. / Foto: Cuartoscuro

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo viajó a Chiapas para emprender una gira de trabajo por diferentes localidades de la entidad, y en esta ocasión lo hizo a través de un vuelo comercial.

Durante el vuelo, los pasajeros que reconocieron a la mandataria federal la ovacionaron, le expresaron buenos deseos y su alegría por viajar con ella.

También, aprovecharon para sacar sus teléfonos celulares para intentar tomarse fotografías con la jefa del Ejecutivo, que no se había trasladado en un vuelo comercial en sus últimas giras.

La aceptación de la Presidenta se encuentra cercana al 70% de acuerdo a las últimas encuestas, y es uno de los mandatarios con mejor calificación de todo el planeta.

Te puede interesar